この記事をまとめると ■ヒュンダイは2001年に日本に進出するも2010年に撤退 ■TBやクーペなど多彩な車種を展開していた ■2022年にヒョンデとして再参入した際はEVブランド化で大きく変貌した ヒュンダイ時代を見ればヒョンデの変貌がわかる 日本語読みでヒョンデと呼ばれる現代自動車は韓国で1967年に設立された自動車メーカーだ。1975年には韓国初の国産車として「ポニー」を発売。なんとデザイナーはかのジウジアーロであり