Galileo Galileiが、2026年11月より＜Galileo Galilei “Rise of The Man” Tour 2026＞を開催することを発表した。11月3日の北海道・札幌PENNY LANE24公演を皮切りに、仙台、大阪、名古屋、福岡、広島、東京の7カ所を巡る全国ツアーとなる。ツアーファイナルは11月22日の東京・Zepp Haneda公演となる。チケットは、本日正午よりFC先行予約受付がスタートしている。一般チケット発売情報は後日発表となるので、Galileo Galileiオフ