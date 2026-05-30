Nothing’s Carved In Stoneが最新アルバム『Fire Inside Us』収録曲「Black Train」のライブ映像を公開した。映像は『Fire Inside Us』を引っ提げて敢行したツアー＜Fire Inside Us Tour＞ファイナルのZepp DiverCity(TOKYO)公演で披露された同楽曲を収録したもの。テレビ東京『超超音波』にて一部オンエアされた映像のフルサイズ版となる。『超超音波』ではツアー＜Fire Inside Us Tour＞ファイナル at Zepp DiverCity(Tokyo)の