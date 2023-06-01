Nothing’s Carved In Stone、「Black Train」のライブ映像公開
Nothing’s Carved In Stoneが最新アルバム『Fire Inside Us』収録曲「Black Train」のライブ映像を公開した。
映像は『Fire Inside Us』を引っ提げて敢行したツアー＜Fire Inside Us Tour＞ファイナルのZepp DiverCity(TOKYO)公演で披露された同楽曲を収録したもの。テレビ東京『超超音波』にて一部オンエアされた映像のフルサイズ版となる。
『超超音波』ではツアー＜Fire Inside Us Tour＞ファイナル at Zepp DiverCity(Tokyo)のライブ密着がオンエアがされたほか、TVerによる見逃し配信は5月30日(土)12:00よりスタートする。
■テレビ東京『超超音波』
TVer見逃し配信：5月30日(土)12:00開始
https://www.tv-tokyo.co.jp/choonpa/
※”Fire Inside Us Tour”ツアーファイナル at Zepp DiverCity(Tokyo)のライブ密着がオンエア
■ツーマンツアー＜Nothing’s Carved In Stone “Hand In Hand Tour 2026”＞
09月30日(水) 神奈川・KT Zepp Yokohama
w/ [Alexandros]
10月02日(金) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
w/ TBA
10月30日(金) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
w/ TBA
open18:00 / start19:00 ※全公演
▼チケット
スタンディング 6,300円+1D
スタンディング(学割) 4,000円+1D
