M!LKが、最新プロジェクト「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の幕開けを飾るデジタルシングル「アイドルパワー (Official Promotion Video)」を本日公開した。「アイドルパワー」は、“2026年、日本を元気に！”という力強いテーマのもと制作され、アイドルとしての輝きと、聴く人の背中をそっと押すエールソングだという。楽曲には、「アイドル」を応援するすべての人への肯定とリスペクト、そしてM!LK自身もまた“アイ