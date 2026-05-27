J1番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。後藤勝｜青赤20倍！トーキョーたっぷり蹴球マガジン海江田哲朗｜スタンド・バイ・グリーン上記サイトの2人が『J1百年構想リーグ 第18節 鹿島vsFC東京』について語った動画となります。◯関連LIVEついにリーグ戦決着、プレーオフへ！番記者が語るJ1百年構想リーグ第18節レビューショー