大ヒットアニメ『超かぐや姫！』を手掛けたスタッフにインタビュー！ ツクヨミのキャラクターデザインを担当した、アニメーターのへちまさんに制作の裏側についてお聞きしました（画像：へちまさんが企画書用に監督に依頼され描いたヤチヨ）。へちまアニメーター。大学在学中からアニメーション制作を始め2016年からスタジオコロリドで作画監督などを務める。ライトノベルの挿絵や、ソーシャルゲーム、VTuberなどのキャラクターイ