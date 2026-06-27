浮気調査や身辺調査を手がけるMR探偵事務所（東京都新宿区）が、「夫婦関係の満足度」に関する調査を実施し、その結果を発表しました。

【画像】うわ…生々しい… コチラが既婚者たちが答えた「スキンシップ」「性生活」のリアルな実態です（図解：7枚）

夫婦関係に約7割「満足」その一方で…

調査は6月15日、30〜59歳の既婚男女655人を対象に、インターネットリサーチで実施。

まず、「現在の夫婦関係にどの程度満足していますか？」と質問すると、「非常に満足している」が28.7％、「やや満足している」が45.5％で、74.2％が現在の夫婦関係に満足していると回答しました。

一方で、「あまり満足していない」（16.3％）と「まったく満足していない」（9.5％）を合わせると、25.8％が夫婦関係に不満を感じていることが分かりました。

続いて、「配偶者とのスキンシップ（手をつなぐ、ハグなど）の頻度はどのくらいですか？」と質問したところ、「ほぼ毎日」が20.0％、「週に数回」が19.1％で、「ほとんどない」が42.7％と最も多い結果となりました。

さらに、「配偶者との性生活の頻度はどのくらいですか？」と質問すると、「週1回以上」が10.2％、「月に2〜3回」が14.7％、「月1回程度」が11.3％で、合計36.2％が少なくとも月1回程度の性生活があると回答したものの、「ほとんどない」が42.7％と最多を占めました。

この結果について同事務所は、「夫婦間の触れ合いや性生活は、単純に頻度だけで良し悪しを判断できるものではありません。しかし、日々の関係性やコミュニケーションのあり方を考えるうえで、一つの指標となり得る結果といえるでしょう」とコメントを寄せています。

既婚者の皆さん、夫婦生活に満足していますか？ そして、「性生活」はありますか……？