マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック暫定監督の正指揮官就任が決定的になったことが各メディアを通して報じられているが、来季もマンチェスター・ユナイテッドのベンチに座るのは、キャリック暫定監督だけではなさそうだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者が18日に報じている。マンチェスター・ユナイテッドは今年1月5日、ルベン・アモリム前監督の解任に踏み切り、ダレン・フレッチャー