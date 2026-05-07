過去の様子西大寺朝市実行委員会提供 岡山市東区の「西大寺緑化公園 多目的広場」で10日、「西大寺朝市」が開かれます。約45店舗が集まり、野菜や果物、加工品や菓子などを販売します。また、ステージイベントも行われます。年に4回開かれているもので、西大寺朝市実行委員会によりますと、2025年度の平均来場者数は約2000人でした。 実行委員会は、来場時には以下の駐車場を利用するよう呼び掛けています。