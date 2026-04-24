【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】ほったらかし調理を筆頭に、当たり前となった「時短家電」の存在。特別目新しいわけではないが、「コスパ」や「スペパ」とならび「タイパ」が意識されるようになった昨今、再びその便利さから注目されているという。より使いやすくなった最新機種をみてみよう！＊＊＊近年、家電業界で注目されている3つのキーワードが「コスパ」「タイパ」「スペパ」。この傾向は調理家電に