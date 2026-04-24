【ファミリーマート：「ぽこ あ ポケモン」キャンペーン】 4月28日より 開催予定 ファミリーマートが4月28日より展開するNintendo Switch 2「ぽこ あ ポケモン」キャンペーン。本稿では、新たに登場するフラッペと、オリジナルのアクリルパズルキーホルダーを先行して入手できたので、写真で紹介する。 フラッペは、「ぽこ あ ポケモン」に