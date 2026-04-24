【ファミリーマート：「ぽこ あ ポケモン」キャンペーン】 4月28日より 開催予定

ファミリーマートが4月28日より展開するNintendo Switch 2「ぽこ あ ポケモン」キャンペーン。本稿では、新たに登場するフラッペと、オリジナルのアクリルパズルキーホルダーを先行して入手できたので、写真で紹介する。

フラッペは、「ぽこ あ ポケモン」に登場するメタモンとピカチュウがデザインされた「ラムネソーダフラッペ」と「ストロベリーフラッペ」の2種類が発売される。価格は各360円。

「ラムネソーダフラッペ」は、メタモン（ラプラスへんしん）と、「うすチュウ」ことピカチュウ（うすいろ）がパッケージにデザインされたラムネソーダ味のフラッペ。「ストロベリーフラッペ」はメタモンとピカチュウがデザインされたストロベリー味のフラッペとなっている。いずれも数量限定。

このほか、「メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）」（150円）と「ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）」（178円）も数量限定で発売予定となっている。

「ラムネソーダフラッペ」、「ストロベリーフラッペ」

「メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）」と「ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）」

また5月18日までの期間中、フラッペなどのオリジナル商品を2品購入すると、オリジナルのアクリルパズルキーホルダーがもらえる。キーホルダーはピース同士を連結できるようになっており、単体ではキーホルダー、組み立てれば立体的に飾ることができる。

飾る場合は、複数枚を屏風風に立てたり、キューブ型に組み合わせることもできる。特にキューブ型にすると、「ぽこポケ」のかわいらしいポケモンたちがよく映える。複数枚手に入れる予定があるなら、ぜひ試してみてほしい。

キーホルダーは、4月28日10時から第1弾としてメタモン、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの5種が、5月5日10時から第2弾としてメタモン&フワンテ、ピカチュウ（うすいろ）、カビゴン（こけむし）、ルカリオ、モジャンボ（はかせ）の5種がプレゼントされる。

第1弾のラインナップ。左上から、メタモン、ピカチュウ。左下から、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ

第2弾のラインナップ。左上から、メタモン&フワンテ、ピカチュウ（うすいろ）。左下から、カビゴン（こけむし）、ルカリオ、モジャンボ（はかせ）

屏風風に並べたところ

キューブ型に組み立てたところ。ポケモンたちの姿がよく映える

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