【ぽこポケ】ファミマの「ぽこ あ ポケモン」フラッペ＆キーホルダーを先行フォトレポートキーホルダーはキューブ型に組み合立てるのがオススメ
ファミリーマートが4月28日より展開するNintendo Switch 2「ぽこ あ ポケモン」キャンペーン。本稿では、新たに登場するフラッペと、オリジナルのアクリルパズルキーホルダーを先行して入手できたので、写真で紹介する。
フラッペは、「ぽこ あ ポケモン」に登場するメタモンとピカチュウがデザインされた「ラムネソーダフラッペ」と「ストロベリーフラッペ」の2種類が発売される。価格は各360円。
「ラムネソーダフラッペ」は、メタモン（ラプラスへんしん）と、「うすチュウ」ことピカチュウ（うすいろ）がパッケージにデザインされたラムネソーダ味のフラッペ。「ストロベリーフラッペ」はメタモンとピカチュウがデザインされたストロベリー味のフラッペとなっている。いずれも数量限定。
このほか、「メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）」（150円）と「ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）」（178円）も数量限定で発売予定となっている。
「ラムネソーダフラッペ」、「ストロベリーフラッペ」
「メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）」と「ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）」
また5月18日までの期間中、フラッペなどのオリジナル商品を2品購入すると、オリジナルのアクリルパズルキーホルダーがもらえる。キーホルダーはピース同士を連結できるようになっており、単体ではキーホルダー、組み立てれば立体的に飾ることができる。
飾る場合は、複数枚を屏風風に立てたり、キューブ型に組み合わせることもできる。特にキューブ型にすると、「ぽこポケ」のかわいらしいポケモンたちがよく映える。複数枚手に入れる予定があるなら、ぜひ試してみてほしい。
キーホルダーは、4月28日10時から第1弾としてメタモン、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの5種が、5月5日10時から第2弾としてメタモン&フワンテ、ピカチュウ（うすいろ）、カビゴン（こけむし）、ルカリオ、モジャンボ（はかせ）の5種がプレゼントされる。
第1弾のラインナップ。左上から、メタモン、ピカチュウ。左下から、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ
第2弾のラインナップ。左上から、メタモン&フワンテ、ピカチュウ（うすいろ）。左下から、カビゴン（こけむし）、ルカリオ、モジャンボ（はかせ）
屏風風に並べたところ
キューブ型に組み立てたところ。ポケモンたちの姿がよく映える
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