「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午後２時現在で、ｊｉｇ．ｊｐが「買い予想数上昇」で４位となっている。 ２０日の取引終了後に、マッチングアプリ「バチェラーデート」の開発・運営を行うバチェラーデート（東京都品川区）の全株式を５月１１日付で取得し子会社化すると発表した。新たな収益基盤を獲得することが狙いで、取得価額は３４億８３００万円。なお