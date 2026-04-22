「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午後２時現在で、ｊｉｇ．ｊｐ<5244.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



２０日の取引終了後に、マッチングアプリ「バチェラーデート」の開発・運営を行うバチェラーデート（東京都品川区）の全株式を５月１１日付で取得し子会社化すると発表した。新たな収益基盤を獲得することが狙いで、取得価額は３４億８３００万円。なお、２７年３月期業績への影響は精査中としている。



また、２０日にクラウドファンディングサービス「Ｍａｋｕａｋｅ」で先行販売を開始したスマート眼鏡（ＡＲグラス）「ＳＡＢＥＲＡ（サベラ）」について、販売開始から８時間で応援購入総額４５００万円を突破したと発表。想定を上回る好調ぶりという。



これらの発表を受けて、２１日の同社株は商いを伴い急伸。今日も一時大幅に上昇するなどしており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS