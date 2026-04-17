山形県は17日、県営酒田風力発電所について、安全確認のため、風車の運転を停止したと発表しました。山形県企業局によりますと、4月12日に秋田県男鹿市の風力発電所でプロペラが破損する事故が発生したことを受け、翌13日に県営酒田風力発電所の運転を一時停止し、ドローンなどによる点検を実施しました。点検の結果、異常は確認されなかったため、同日中に運転を再開していました。しかし、16日になって、風力発電所の保守