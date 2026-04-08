カンロは4月8日、『ヒトツブカンロ』のポップアップストアを、羽田空港第1ターミナルのセレクトショップ「羽田スタースイーツ」内にオープンした。7月7日までの期間限定ストアで、看板商品「グミッツェル」や「mofuwa(モフワ)プチ」などの人気商品を販売する。状況により個数を制限して販売する可能性があるとしている。〈羽田空港限定商品を展開〉同社はこれまでも、全国各地でポップアップストアを出店しており、羽田空港は2024