英明との準々決勝で1本塁打を含む3打数3安打2打点高校DHの“申し子”となるのか。第98回選抜高校野球大会で、過去に春4度・夏5度の全国優勝を誇る大阪桐蔭がベスト4入り。29日の準決勝では専大松戸（千葉）と対戦する。高校野球にも今大会から指名打者（DH）制が採用され、「4番・DH」に座る谷渕瑛仁（たにぶち・えいと）内野手（3年）は28日現在、3試合で打率.455（11打数5安打）、1本塁打5打点と猛打を振るっている。27日の