英国発のライフスタイルブランドCath Kidston（キャス キッドソン）から、人気ニットブランドKNT365とコラボした特別なトートバッグが登場。2026年3月20日（金）より、ファッションEC「ZOZOTOWN」にて限定アイテムとして発売されます。今回のコラボでは、過去のコラボレーションの中でも特に人気の高かったデザインを復刻し、さらに使いやすくアップデート。春のお出かけにぴったりな可愛らしいトートバッ