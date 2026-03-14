大相撲春場所・７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）阪神の岡田彰布オーナー付顧問がＮＨＫの相撲中継にゲストで登場。相撲愛溢れる解説が反響を呼んだ。好角家の岡田顧問。実況アナ、解説の藤島親方らとともに勝負の鋭い視点で取り組みごとに語っていった。力士とも親交があり、場所前に義ノ富士、熱海富士と食事したエピソードを披露。先場所優勝決定戦で安青錦に敗れた熱海富士には「なんで負けたんやって聞いたら