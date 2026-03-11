3月5日、連覇をかけた戦いが始まる。17年前、イチローの決勝タイムリーに日本中が沸いた「伝説の大会」を、侍たちが振り返る。山田久志（やまだ・ひさし）／'69年、阪急へ入団。アンダースロー投手として活躍し、通算284勝を挙げた。第2回大会では投手コーチを務めた渡辺俊介（わたなべ・しゅんすけ）／'01年、千葉ロッテに入団。「ミスターサブマリン」と呼ばれ活躍。WBCには2大会を通じて5試合に登板した内川聖一（うちかわ・せ