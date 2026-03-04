小学館の人気漫画「BLACK LAGOON」のイベントが中止されたことが4日、分かった。主催する「GAAAT運営事務局」が発表した。中止となったのは、大阪で3月5日〜9日に開催を予定していた「『BLACK LAGOON』〜弾丸の軌跡〜メタルキャンバスアート展」。同運営事務局は公式SNSなどで「権利元である小学館の諸般のご事情により、開催を延期させていただく運びとなりました」と理由を説明した。「本イベントを楽しみにご予約いただい