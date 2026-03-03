テレビ朝日系「徹子の部屋」が３日に放送され、俳優・寺田心が出演した。ＭＣの黒柳徹子は、寺田が登場するなり「ずいぶんと大きくなったわね！」と感嘆。２０１５年放送、寺田が７歳のときに同番組で共演したことを振り返りながら目を細めた。１７歳になった寺田は、現在の身長を聞かれ「１７７、８ぐらいあります」と笑顔。７歳当時の自身の姿を黒柳と見ながら目を細めた。黒柳が、寺田の筋骨隆々のボディに着目すると、