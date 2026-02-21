¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÀÖÀ±·û¹­»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØNetflix Japan¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÀÖÀ±·û¹­»á¡û°æÃ¼´ÆÆÄ¤È¤Ï°¡ºÙ°¡Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Î´Ø·¸À­¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯(WBC)¡×¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æº£Âç²ñ¤òÀï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¡¢¹â¶¶Í³¿­»á¡¢ÀÖÀ±»á¡¢¹ÓÌÚ²íÇî»á¤¬ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÊ¬