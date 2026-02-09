九州各県の広域緊急援助隊が参加する合同訓練が、大分で7年ぶりに実施され、被災者救助の対応を確認しました。 【写真を見る】九州の警察・自衛隊・消防による大規模災害訓練600人が参加、救助手順を確認 大分市で9日行われた合同訓練には、九州各県の警察や自衛隊、消防などからおよそ600人が参加しました。震度6強の地震により大規模な被害が発生した想定で訓練が行われ、参加者は緊急車両の通行や救助活動、遺体の死因や身