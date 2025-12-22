南こうせつさんが佐賀関大規模火災の復興に役立ててもらおうと、大分市に100万円を寄付しました。 【写真を見る】南こうせつさんが100万円寄付「一日も早く安心して暮らせるように」佐賀関火災の復興支援 22日、大分市役所を訪れたのは大分市出身のシンガーソングライター南こうせつさん（76）です。 南さんは被災した佐賀関の人たちの力に少しでもなりたいと寄付を申し出て、足立信也市長に100万円を贈りまし