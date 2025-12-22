カスタマークラウド株式会社は、事業再生版の令和の虎と連動したAIアバター制作を新たな事業として立ち上げ、サービス提供を開始した。出演者を起点にキャンペーン化・事業化へと展開した点が注目され、経済メディア各社からの問い合わせが相次いでいる。■自社運営「AI Dreams Factory」の技術を活用 今回の新事業では、同社が運営するAI Dreams Factoryが提供するAIアバター生成サービスAI Avatar GENを活用する。実在する人物を