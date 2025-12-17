１7日午前９時頃、広島県が高潮により避難を開始する基準を超えたという誤った配信をしていたことが 分かりました。 広島県によると、午前８時５０分に広島港の観測局から高潮により避難を開始する基準を超えたことから 自動で配信されたということです。 この観測局は、海上保安庁が管理をしていて、委託業者が３年に一度の清掃をしていたところ観測装置を停止 していなかったことから、異常な潮位が検知されたということで