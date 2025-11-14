北中米ワールドカップの欧州予選は、現地時間10月13日にグループD、F、I、Kの計８試合が開催された。グループDでウクライナを４−０と下したフランスが本大会出場を決めた一方、グループFの首位ポルトガルがアイルランドに０−２と敗れて今予選初黒星を喫した。前半に２失点のポルトガルは59分、なんとキャプテンのクリスチアーノ・ロナウドをレッドカードで失う。最初はイエローカードが提示されたが、VARで検証した結果、