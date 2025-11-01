回転ずしチェーンなどを展開する銚子丸（千葉市美浜区）は１日、マグロ解体ショーを同時に行った最多店舗数でギネス世界記録に挑戦する。回転ずし業界では省人化が進む中、同社は「さばき」や「握り」ができるすし職人としての人材育成に尽力している。石井憲社長（５９）は「職人が目の前ですしを握る日本文化を守ることが大切。銚子丸の高い技術力を見てもらいたい」とアピールしている。ギネス記録への挑戦は１１月１日の「