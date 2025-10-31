ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 北海道・積丹町の小学校で、校門前にクマが…猟友会に出動要請も拒否… 時事ニュース 北海道 クマ（動物） 国内の事件・事故 STVニュース北海道 北海道・積丹町の小学校で、校門前にクマが…猟友会に出動要請も拒否される 2025年10月31日 10時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北海道の積丹町で30日午後7時ごろ、クマの目撃情報があった 「小学校の校門前にクマ2頭が居座っている」と警察に通報があったという 町は猟友会に出動要請をしたが、猟友会は要請を拒否したとのこと 記事を読む おすすめ記事 「小中学校と幼稚園、保育園襲撃する」「76個の爆弾設置した」三島市、裾野市、長泉町、函南町に爆破予告 不審物確認されず=静岡 2025年10月28日 14時57分 阪急西宮北口駅のトイレで男子高校生の尿をすくって飲み… 「ありがとう」と言って立ち去ったか 介護士の男（57）を逮捕 逮捕容疑は建造物侵入 2025年10月30日 16時5分 フジ「酒のツマミ…」年内で終了へ 大悟“怒り”の降板 松本コスプレお蔵入り納得いかず 2025年10月30日 1時56分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「サナとお揃いにしたい」“サナ活”ブームで高市首相愛用バッグ完売…ペンも大人気 人気悪用の“AIニセ広告”に要注意 2025年10月30日 20時28分