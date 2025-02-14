実業家の堀江貴文氏が１４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「今後、大学受験が不要になる理由を解説します」と題した動画を公開した。堀江氏は、今後は大学がオンラインなどの通信制に移行していくと持論を展開。「（受験は）単純に教員のキャパシティー、校舎のキャパシティーっていう話だったと思うんですけど。オンラインにすれば当然キャパは、いくらでも無限に広げられるわけですし。教員も、少ない人たちが指