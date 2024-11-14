「１２球団合同トライアウト」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）１２球団合同のトライアウトが開催される。開催を前に出場選手が発表され、元巨人・陽岱鋼の名前がリストに記された。投手野手合計４５選手が、シート打撃を行う。陽岱鋼は今季、オイシックス新潟でプレー。３７歳で初のトライアウト挑戦となった。２１年オフ、巨人を自由契約になることを選択し、渡米。２年間、独立リーグでプレーした。ＮＰＢでは日