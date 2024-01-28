貰って困る誕生日プレゼントの2位は「花」でした　※画像はイメージです（buritora/stock.adobe.com）まいどなニュース

Z世代が「貰って困る」と思う誕生日プレゼント 1位は自作の絵・歌

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • Z世代が選ぶ「貰って困る誕生日プレゼントTOP10」を紹介している
  • 1位は自作の絵・歌で、「微妙だったときの反応に困る」との声が
  • 2位は「キモっ」とのコメントがあった下着、3位は花という結果になった
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