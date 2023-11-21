格安スマートフォン事業を手掛ける仮想移動体通信事業者（ＭＶＮＯ）の通信費が増加傾向にある。通信・ＩＴサービスの調査を行うＭＭＤ研究所（東京）が発表した９月の通信サービス料金に関する実態調査によると、通信費と通話代に端末代金を加えた月の支払額の平均は４２５８円で、前年同月に比べ３６９円増加。円安によるスマホ端末の値上げに加え、利用者のデータ使用量の増加に伴い、より高い料金プランの契約数が増えた。外出