既報通り、Appleは12日（現地時間）、同社が展開している「iPhone」ブランドにおける新商品として5G対応スマートフォン（スマホ）「iPhone 15」および「iPhone 15 Plus」、「iPhone 15 Pro」、「iPhone 15 Pro Max」を発表し、日本を含む1次販売国・地域にて2023年9月22日（金）に発売します。またこれを受けてすでに紹介しているようにNTTドコモやKDDIおよび沖縄セルラー電話、ソフトバンク、楽天モバイルは13日、これらのiPhone
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