ºòÇ¯È¯Çä¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡Ö¥¦¡¼¥ë¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤âµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¿·¤·¤¯¡Ö¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼µ¡Ç½¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥é¡¼¤â¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¿·¤·¤¯Ãç´ÖÆþ¤ê¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤È¤â¤ËË¹»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë1Ëü4000·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼µ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÃåÍÑ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©µ­¼Ô¤Ï