BLACKPINKが中国オンラインユーザーから悪質コメントの“口撃”を受けている。【写真】「圧巻神ボディ」ジェニーの“インナーウェア姿”たったひとつの単語が原因だった。BLACKPINKは5月20、21日にマカオでコンサートを行った。その感想を公式ツイッターに英語で投稿したのだが、その投稿が中国の一部ユーザーから批判を浴びている。BLACKPINKは公式ツイッターに「We were deeply touched by our Macanese BLINKs this week.」と書