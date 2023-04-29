Amazonで、Apple製品が最大27％オフになる｢Apple製品がお買い得｣セールが開催されています。iPadやApple Watchなどが最大27％オフ｢Apple製品がお買い得｣セールは、iPadシリーズやApple Watchなど72製品を対象に開催されているものです。 セール対象製品と割引率は次の通りです。 モデル割引率iPad（第9世代）最大10％オフiPad Air（第5世代）最大9％オフApple Watch SE（第2世代）最大9％オフApple Watch Series 7最大22