俳優の阿部サダヲが、きょう14日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『家事ヤロウ!!!』(毎週火曜19:00〜)に出演する。左から中丸雄一、バカリズム、阿部サダヲ、カズレーザー＝テレビ朝日提供世の中に大量に存在する「家事ワザ情報」の中で、本当に役に立つものはどれか、家事初心者に“福”をもたらしてくれる“福ワザ”はどれなのかを鈴木福くん、夢ちゃん、楽くん、誉ちゃんの鈴木家4兄妹が忖度ナシで判定していく「鈴木福4兄妹の