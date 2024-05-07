「人をダメにするソファ」とは、ビーズソファなどを手掛けるYogiboの商標である。細かなビーズがたくさん入っていることで、使う人の体にフィット。その独特な柔らかさや触り心地の良さの虜だという読者も、いるかもしれない。ところで、Yogiboがダメにするのは、人間だけでなはないらしい。Yogiboは、猫をもダメにする。そして勃発したのが、ヒトとネコとの争いであった――。こちらは、香川県で保護猫カフェ「「necobokkoCAFE」