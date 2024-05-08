東京・上野で飲食店を経営する宝島龍太郎さん（５５）と妻の幸子さん（５６）の遺体が栃木県那須町の河川敷で見つかった事件で、黒幕と目される男が逮捕されたことに７日、上野の商店街は安堵に包まれた。首謀者として死体損壊の疑いで逮捕されたのは宝島さん夫妻の娘の内縁の夫だった関根誠端容疑者（３２）。宝島さん夫妻の死後、店は営業を再開していたが、関根容疑者が姿を見せなかったことが不審がられていた。警視庁と栃