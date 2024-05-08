ヨーロッパを外遊中の中国の習近平国家主席が7日、2カ国目の訪問先であるセルビアに到着しました。25年前の米軍機による中国大使館誤爆の追悼式に出席する予定です。5年ぶりにヨーロッパを訪問している中国の習近平国家主席が7日、フランスを出国し、セルビアを訪れました。1999年にNATO＝北大西洋条約機構の米軍機が首都ベオグラードにあった中国大使館を誤爆し、中国人の記者3人が死亡した事案から7日で25年となりました。