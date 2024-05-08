■発売開始27分で5万台の予約注文中国スマートフォン大手のシャオミ（小米／Xiaomi）は、3月28日にEVセダン「SU7」を発売開始した。標準モデルでフル充電時の航続距離は700km、価格は21万5900元（約480万円）、0-100km／h加速は5.28秒となる。一方、競合となるテスラ「モデル3」の航続距離は605km、価格は24万5900元（約550万円）、0-100km／h加速は6.1秒だから、価格は安いのに、航続距離は長く、加速も速い。シャオミは「仕様の9