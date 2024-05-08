ボクシング東京ドーム興行の一夜明け記者会見が７日、横浜市の大橋ジムで開かれた。４団体統一世界スーパーバンタム級王座を初防衛した井上尚弥（３１）が、ＷＢＡ世界バンタム級王者の井上拓真（２８）、ＷＢＯ世界同級新王者の武居由樹（２７）＝いずれも大橋＝とともに出席。大橋秀行会長は尚弥の次戦、次々戦が指名試合になること、そして年内にもサウジアラビア資本により、英国で戦う可能性があることを明らかにした。井