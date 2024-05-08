ソウル聯合ニュース】北朝鮮の体制宣伝の先頭に立ち、「北朝鮮のゲッベルス（ナチス・ドイツの宣伝相）」と呼ばれた金己男（キム・ギナム）元朝鮮労働党宣伝扇動担当書記が死去した。朝鮮中央通信が８日、金己男氏が老衰と多臓器不全のため７日、９４歳で死去したと報じた。金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）が「国家葬儀委員会委員長」を担い、国葬を取り仕切ったという。金己男氏は１９６０年代