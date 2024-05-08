【ニューヨーク＝小林泰裕】中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の利用を事実上禁止する米国の法律を巡り、運営元の中国・バイトダンスは７日、法律の差し止めを求めて米国政府を提訴した。裁判所に対し、法律が米国の憲法に違反していると認定することなどを求めている。米国では４月下旬、米国内で中国など「敵対する外国」の企業が管理するアプリの配信を禁じる法律が成立した。法律ではバイトダンス