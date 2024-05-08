指揮官の采配に苦言を呈している。遠藤航を擁するリバプールは５月５日に開催されたプレミアリーグの第36節で、トッテナムとホームで対戦。４−２で勝利を収めた。モハメド・サラーのヘッド弾で16分に先制したリバプールは、その後も攻撃の手を緩めず、44分にアンドリュー・ロバートソン、50分にコディ・ガクポ、60分にハービー・エリオットがネットを揺らして、４−０とする。しかし、64分に遠藤と左SBのアンドリュー・ロ