元日本代表DFの内田篤人氏がMCを務めるDAZNの『内田篤人のFOOTBALL TIME』で、物議を醸した久保建英の発言について言及した。レアル・ソシエダの日本代表MFは先日、０−１で敗れたレアル・マドリー戦（ラ・リーガ第33節）の試合後、次のようにコメントした。「残念だよ。勝ちに値したと思う。こんな雨の中、（金曜日への）日程変更もあって、クソみたいなことしかないファンのことを思うとね」かつて契約を結んでいた古巣マ