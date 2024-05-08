―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第478回目をよろしくお願いします。「シアー」というトレンドご存じでしょうか？今回は2024年メンズに絶対に知っておいてほしい……いや、知らないと損する最新トレンド「シアー」を解説。抵抗のある人も取り入れやすいように格安品も交えて紹介します。「シアー」